Австралия оказалась под ударом наводнений

В Австралии масштабное наводнение затопило Квинсленд. Погибли два человека, около тысячи покинули свои дома. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на MamaMia.

Наводнение привело разрушениям в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе, а также в штате Виктория.

В Новом Южном Уэльсе в службу спасения поступило 129 звонков о помощи за сутки. Более 300 добровольцев занимаются ликвидацией последствий наводнения, спасением людей и доставкой снабжения.

В Оки-Крик, к северу от Тувумбы в Квинсленде, в среду утонул 73-летний мужчина. К западу от Рокхэмптона в Центральном Квинсленде было найдено тело мужчины в доме, затопленном паводковыми водами.