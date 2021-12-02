Посол: Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана

Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

Об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик заявил на пресс-конференции, передает Report.

По словам посла, Израиль также оказал свою поддержку Азербайджану и после 44-дневной войны, проявившуюся в участии в различных проектах.

Так, из Израиля в Азербайджан прибыли офтальмологи, которые лечили азербайджанских военнослужащих, получивших ранения в ходе второй карабахской войны.

Открытие торгового представительства Азербайджана в Израиле в июле этого года стало пиком наших отношений, сказал Джордж Дик.

Посол выразил надежду, что открытие торгового представительства может стать первым шагом в открытии посольства страны в будущем.

«С нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества с Азербайджаном», — добавил посол.

За 30 лет с момента установления дипломатического сотрудничества Израиль и Азербайджан смогли построить стратегические отношения, отметил посол.

По его словам, отношения между странами обладают глубокими корнями и прошли через много испытаний, особенно в течение последних двух лет: «Отношения с Азербайджаном прошли проверку в течение 44-дневной войны».

Дж.Дик отметил, что сотрудничество между Израилем и Азербайджаном развивается по ряду сфер, в том числе здравоохранении.

Посол напомнил, что 30 лет назад Израиль был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. По его словам, отношения между странами основаны на более давней истории, чем просто 30 лет, а на территории Азербайджана проживает крупнейшая еврейская община среди всех мусульманских стран.