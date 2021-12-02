Тбилиси готов стать платформой для проведения трехстороннего диалога с Баку и Ереваном

Грузия готова стать платформой для проведения трехстороннего диалога с Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ходе встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ, передает Тренд.

«Мировое сообщество заинтересовано в установлении долгосрочного мира на Южном Кавказе.В этом плане мы представили новую инициативу, чтобы действовать как трехсторонняя диалоговая платформа, на которой Азербайджан, Грузия и Армения смогли бы обсуждать актуальные вопросы и проводить встречи на разных уровнях», — сказал он.