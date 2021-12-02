Альянс цивилизаций ООН и ИСЕСКО присоединились к инициативе Азербайджана «Мир во имя культуры»

Альянс цивилизаций ООН и Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) присоединились к инициативе Азербайджана «Мир во имя культуры». Сегодня мы узнали, что другие организации проявляют интерес к инициативе. К ней хочет присоединиться и Международный фонд тюркской культуры и наследия.

Об этом заявил журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает Report.

По словам министра, инициатива нацелена на обеспечение устойчивого мира для возрождения и сохранения культуры на постконфликтном этапе: «Там, где есть устойчивый мир, имеется и устойчивое развитие. Культура возрождается и развивается. Именно этого мы хотим в Карабахе. Уже 3 международные организации поддерживают инициативу. Президент Ильхам Алиев также поддерживает эту идею. Для ее реализации было выделено отдельное финансирование. Сейчас в наших планах — составить пятилетний план деятельности с партнерскими организациями. Хотим добиться реализации всех намеченных целей».