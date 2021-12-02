Блинкен призвал Азербайджан и Армению к активному диалогу по гуманитарным вопросам

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Армению и Азербайджан к активному диалогу по гуманитарным вопросам.

«Мы приветствуем возобновление прямого диалога между Арменией и Азербайджаном, между правительствами обеих стран. Призываем стороны добиться прогресса по гуманитарным вопросам, включая вопрос военнопленных, разминирования, пропавших без вести лиц, расследования по предполагаемым нарушениям прав человека, нарушения международного гуманитарного права», — сказал Блинкен выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ в пятницу в Стокгольме, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, «надеюсь, что мы все, включая Россию, сможем работать в этой области, чтобы добиться прогресса».

Блинкен также призвал Баку и Ереван «решить другие важные проблемы», в частности, начать делимитацию и демаркации границы, восстановления экономических и транспортных коммуникаций, «а также продолжать взаимодействие с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для мирного урегулирования карабахского конфликта».