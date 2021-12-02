Бывший канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц окончательно уходит из политики, сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

«Бывший федеральный канцлер Себастьян Курц скоро полностью уйдет из политической жизни. Его пост главы Австрийской народной партии, скорее всего, займет министр внутренних дел (Австрии) Карл Нехаммер», — говорится в сообщении газеты.

Издание пишет со ссылкой на доверенных лиц Курца, что он принял решение об уходе из политики в связи с рождением сына. Ранее Курц сообщил, что впервые стал отцом. У него и его подруги Сюзанны Тир 27 ноября родился сын.