Брайза об итогах встречи в Сочи: Москва является главным игроком на Южном Кавказе



Итогами встречи 26 ноября трехсторонней встречи в Сочи стало подтверждение лидерами России, Азербайджана и Армении своих прежних обязательств и договоренностей. Это касается восстановления региональных коммуникаций, экономического сотрудничества. Об этом агентству Turan заявил экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя итоги Сочинской встречи.

«Прежние договоренности об открытии транспортных коммуникаций были не реализованы из-за политической ситуации в Армении. Премьер-министр Пашинян подвергся атаке со стороны своих политических оппонентов и прежде всего, карабахского клана, дашнаков и армянской диаспоры США», — сказал Брайза.

Он также отметил, что встреча в Сочи показала, что Москва является главным игроком на Южном Кавказе и она настроена на то, чтобы довести процесс до конца.

Важным было также замечание президента России , адресованное Пашиняну о том, что в случае возобновления экономических связей и сотрудничества Армения получит значительную выгоду. «Армения получит значительные инвестиции в случае сотрудничества с Азербайджаном и Турцией и сможет интегрировать не только в региональные, но и международные проекты», — отметил дипломат.

Договоренность сторон начать процесс демаркации и делимитации границ между Азербайджаном и Арменией имеет очень большое значение. Это может положить конец многочисленным боестолкновениям на границе и человеческим потерям.

«Думаю, Минская группа ОБСЕ могла бы сыграть в реализации этого значительную роль. Россия, США и Франция должны играть единую роль в этом. Что касается предстоящей встречи 15 декабря в Брюсселе, то и Евросоюз должен сыграть свою позитивную роль в продвижении и реализации уже достигнутых договоренностей. Это также шанс для Франции доказать, что она объективный игрок, и не занимает одностороннюю, проармянскую позицию», — подчеркнул Брайза