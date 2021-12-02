Эльхан Шахиноглу: Процесс демаркации и делимитации азербайджано-армянской госграницы может затянуться

«Азербайджан заинтересован в завершении процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской государственной границы в кратчайшие сроки. Однако вряд ли нам удастся это в ближайшее время. Сейчас самым главным является то, чтобы обе стороны приступили к данному процессу, была создана рабочая комиссия и так далее».

Об этом в беседе с Minval.az заявил руководитель Аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу. При этом эксперт напомнил о том, что все еще не завершен процесс делимитации госграницы с соседней Грузией, являющейся нашим стратегическим партнером.

«Тем более, если речь идет об Армении, не являющейся для нас дружественным государством, оккупировавшей наши территории, то действительно, процесс делимитации и демаркации госграницы может занять не один год. Вновь повторюсь, самое главное начать этот процесс, определить большую часть госграницы между нашими странами. При этом следует ожидать повышение напряженности между нашими станами. Избежать этого нам не удастся. По этой причине процесс делимитации и демаркации госграницы может затянуться», — пояснил он.

Одновременно Э.Шахиноглу отметил, что данный процесс может ускорить Россия. К тому же в трехстороннем заявлении, которое подписали главы Азербайджана, России и Армении в ходе сочинской встречи, упоминается о необходимости ускорить данный процесс. По его словам, так как в заявлении не упоминаются конкретные сроки, то процесс может занять определенное время.

«Конечно, желательно, чтобы был установлен конкретный срок. К примеру, один год, в ходе которого будет определена граница между двумя странами. А если не уложатся в сроки, тогда как быть? Вряд ли Россия применит санкции в отношении Армении за это. Поэтому, считаю, что самым главным является то, чтобы стороны приступили к обсуждению этого вопроса, а рабочая комиссия приступила к работе. На фоне всего того, что произошло между нашими странами в течение последних 30 лет, делимитация и демаркация госграницы не такой уж и легкий процесс. Мы знаем, какие территории относятся к Азербайджану, есть карты, которые доказывают нашу правоту. Сейчас важным является то, какую позицию займет Москва. Если Россия во главу угла выставила карты 20-х годов прошлого столетия и утверждает, что на их основании можно решить данный вопрос, главное убедить в этом армянскую сторону. Тем более, что на картах того периода отсутствует какое-либо упоминание о «Степанакерте», есть город Ханкенди. Эти карты существуют. Давайте сядем за стол переговоров, и определим границу на основании этих документов. Однако сомневаюсь в том, что Москва сможет воздействовать на Ереван в этих вопросах». – резюмировал Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров