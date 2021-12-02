Помощник президента: Азербайджан положительно оценивает результаты сочинской встречи

«Как отметил президент Ильхам Алиев, Азербайджан готов начать переговоры по процессу подписания мирного соглашения с Арменией». Об этом Report заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, основным параметрами и принципами при этом будут территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность государства:

«Азербайджан положительно оценивает результаты сочинской встречи. Отображенные в принятом заявлении мысли, результаты проведенных обсуждений показывают, что имеется положительная динамика в достижении поставленных нами целей. Армянская сторона тоже должна в полной мере осознать эти реалии. И они в соответствии с изменившейся геополитической реальностью должны понять, что в итоге мир между Азербайджаном и Арменией в интересах самого официального Еревана. Азербайджан продолжит уcилия по укреплению мира и стабильности в регионе».