Глава Пентагона призвал Россию «снизить температуру в регионе»

Соединенные Штаты призывают Россию быть более открытой и «снизить температуру в регионе» в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил в четверг министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с его южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле, передает ТАСС.

Американского министра попросили прокомментировать ситуацию на российско-украинской границе. «Мы надеемся, что [российский президент Владимир] Путин будет более открытым, и они [российские власти] будут работать над решением вопросов и проблем и снизят температуру в регионе», — утверждал Остин.

По его версии, «Россия располагает значительной численностью сил в приграничном [с Украиной] регионе». «Мы по-прежнему обеспокоены этим», — сказал глава американского оборонного ведомства, указав на «тревожную риторику в информационном пространстве» в связи с ситуацией на границе.

Отвечая на вопрос о возможной реакции Вашингтона, Остин сказал: «Я не хочу рассуждать о возможной ответной реакции». «Я бы просто сказал, что мы продолжаем использовать лучшие методы для урегулирования любой возникающей ситуации. И опять же, что бы мы ни делали, это будет сделано как часть [усилий со стороны] международного сообщества», — добавил министр.

Во время ответа он оговорился и назвал Россию Советским Союзом. «Самым лучшим вариантом было бы то, чтобы мы не увидели вторжения Советского Союза в Украину», — сказал глава Пентагона.