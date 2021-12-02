Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию в Азербайджане и Армении

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в среду ситуацию на российско-украинской границе, а также стабильность в Черноморском регионе. Об этом сообщил по итогам их встречи на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО в Риге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, шеф американской дипломатии обсудил с главой турецкого МИД «кризис в Эфиопии и совместные усилия, направленные на поддержание стабильности в Черноморском регионе». «Они также обсудили агрессию России против Украины и ситуацию в Армении и Азербайджане, а также в Афганистане», — утверждал Прайс.

Он рассказал, что переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран «строились на основе беседы президента [США Джо] Байдена и президента [Турции Тайипа] Эрдогана, состоявшейся в прошлом месяце в Риме и касавшейся двустороннего сотрудничества и других приоритетов, включая демократию и права человека».