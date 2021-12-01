Болдуин утверждает, что не стрелял в оператора

Американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета, из которого была убита оператор Галина Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предстоящее интервью с артистом.

При этом сценарист фильма «Ржавчина» Мэми Митчелл подала в суд на актера Алека Болдуина и продюсеров ленты, на съемках которой погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс и был ранен режиссер картины Джоэл Соуза.

По ее словам, Болдуин «намеренно», «без уважительной причины» произвел выстрел. Согласно исковой жалобе, камеры тогда были настроены таким образом, чтобы снять лицо Болдуина, кровавое пятно на его плече, а также его фигуру «по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать» оружие.