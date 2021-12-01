Коротченко: Армении грозит превращение в страну-изгоя постсоветского пространства

Армении грозит превращение в страну-изгоя постсоветского пространства.

На завершившемся саммите Совета экономического сотрудничества Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, являющиеся членами ОДКБ, в итоговой резолюции поздравили Азербайджан с восстановлением территориальной целостности, которая была достигнута по итогам Второй Карабахской войны.

Аналогичную позицию занимает и Беларусь, президент которой Александр Лукашенко не скрывает своей симпатии к Азербайджану.

На недавнем саммите в Сочи Владимир Путин также ни словом не обмолвился о какой-либо поддержке экспансионистских устремлений Еревана, заявив Пашиняну о необходимости создания транспортных коридоров, разблокировки коммуникаций и практического начала процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Таким образом Армения, которая несмотря на военный разгром продолжает педалировать вопрос о статусе незаконного сепаратистского обрубка в Карабахе, оказалась, как член ОДКБ, в полной военно-политической изоляции.

И сама Организация Договора о коллективной безопасности, и входящие в ее состав страны не намерены поощрять армянские военные авантюры и провокации, которые активно практикует режим Пашинян в последнее время.

А анонсированное участие премьер-министра Никола Пашиняна в антироссийском русофобском «Саммите демократий», который пройдет под эгидой США, вообще может превратить Армению в страну-изгоя постсоветского пространства.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.