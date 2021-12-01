Лавров: Поиск решений спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном остается в фокусе внимания России

Поиск устойчивых решений спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном остается в фокусе внимания России. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил во время правительственного часа в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Текст выступления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства России.

«Россия вносит конкретный вклад в урегулирование таких кризисов. Это и наши усилия по разгрому террористов и продвижению политического диалога в Сирии, и ключевая роль в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе (имеется в виду Карабахский регион Азербайджана – прим.ред.) и поиске устойчивых решений спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном», — сказал он.