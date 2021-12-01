На границе Ирана и Афганистана завязались бои (обновлено)

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило о том, что представители движения «Талибан» не захватывали контрольно-пропускные пункты Ирана на границе с Афганистаном во время боестолкновений на границе.

Сообщается, что сейчас иранские пограничники контролируют границу полностью.

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Крупные боестолкновения с применением тяжелых вооружений вспыхнули сегодня на границе Ирана и Афганистана между иранскими пограничниками и боевиками радикального движения «Талибан». Как передает ТАСС, об этом сообщило афганское агентство Aamaj News.

По его информации, интенсивные вооруженные столкновения идут в уезде Канг провинции Нимроз на севере Афганистана.

В настоящий момент талибы стягивают к границе бронетехнику, в том числе ту, которая была оставлена на афганской территории ВС США. Помимо этого, обе стороны активно применяют артиллерию.

Несколько контрольно-пропускных пунктов Ирана, расположенных на афгано-иранской границе, в результате интенсивных вооруженных столкновений перешли под контроль боевиков «Талибана».

Речь идет, в частности, о КПП «Дхерис» и «Дост-Мохаммад». В настоящий момент боестолкновения продолжаются в уезде Канг северной афганской провинции Нимроз. Несколько иранских пограничников были взяты в плен радикалами.