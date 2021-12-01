Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

1 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Тойво Клаар передал главе государства приветствия президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Шарля Мишеля, просил передать и его приветствия президенту Совета Европейского Союза.

На встрече были обсуждены различные аспекты отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном, перспективы сотрудничества на Южном Кавказе, постконфликтная ситуация и напряженность, произошедшая на армяно-азербайджанской границе в ноябре.

В ходе беседы также был проведен обмен мнениями по повестке дня Саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе в этом месяце.

Тойво Клаар выразил главе государства соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнования.