Представитель ЕС: На сочинской встрече обсуждался вопрос коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном и Турцией

«На сочинской встрече также обсуждался вопрос коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном и Турцией».

об этом заявил исполнительный директор Европейского управления по России, «Восточному партнерству», Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Люк Пьер Девин в ходе обсуждения отношений между Азербайджаном и Арменией в комитете Европарламента по иностранным делам, передает АПА.

«Лидеры Азербайджана и Армении недавно встретились в Сочи, и стороны договорились по определенным вопросам. Они договорились об усилении безопасности в регионе, создании комиссии по вопросам делимитации и демаркации, а также об участии России в этой комиссии.

Лидеры также заявили, что обсуждались и гуманитарные вопросы. Армянская сторона утверждает, что в Азербайджане находятся военнопленные, а азербайджанская сторона заявляет, что они террористы, нарушили границы Азербайджана.

На встрече также был обсужден вопрос коридора. Этот коридор соединит основную часть Азербайджан ас Нахчываном и Турцией. Положительным элементом является то, что встречи между сторонами проходят и в рамках Минской группы ОБСЕ», — отметил он.