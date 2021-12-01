Троих погибших военнослужащих ГПС похоронят в Зиря, Амирджане и Бейлагане



Трое военнослужащих, погибших при крушении вертолета – полковник Джавадов Физули Али Ибрам оглу, капитан Алиев Хайям Алихан оглу и старший лейтенант Нагиев Фарид Тайяр оглу будут похоронены соответственно в Зиря, Амирджане и Бейлагане.

Такое решение принято по желанию их семей, передает АПА.

11 человек из военнослужащих, погибших 30 ноября при крушении вертолета Государственной пограничной службы во время учений на авиационном полигоне «Гарагейбат» в Хызинском районе, были похоронены на II Аллее шехидов.