В МИД оценили роль ОБСЕ в урегулировании в Карабахе

Москва считает полезной роль ОБСЕ в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию, говорится в сообщении, посвященном заседанию СМИД ОБСЕ, на сайте МИД РФ.

«ОБСЕ играет полезную роль в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию, является одним из сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Считаем, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться мирными политико-дипломатическими методами, в рамках устоявшихся форматов, при непосредственном участии и учете интересов сторон конфликта», — говорится в сообщении.