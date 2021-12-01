Захарова: Идет подготовка к 30-летнему юбилею установления дипотношений между Россией и Азербайджаном

В следующем году исполняется тридцать лет установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Сейчас завершается согласование соответствующих планов мероприятий, как в официальной части, так и в культурно-гуманитарном наполнении.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, сообщает Report.

В ближайшее время мы поделимся соответствующей информацией, добавила она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, в грядущем году будет отмечаться череда тридцатилетних юбилеев установлению дипломатических отношений между Россией и рядами стран СНГ.