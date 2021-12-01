Лавров анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что планируется телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, обсуждаться будет, в том числе, и ситуация вокруг Украины, передает ТАСС.

«Этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом. Кремль в лице [пресс-секретаря президента] Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказав, что мы не являемся стороной конфликта. Сейчас наблюдаем, как реагируют в турецкой прессе на эти заявления, и реакцию нашего пресс-секретаря президента. Планируется телефонный разговор наших лидеров. Думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться», — сказал Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.