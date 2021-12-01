Чавушоглу: Турция призывает Россию и Украину к отказу от эскалации

Турция находится в тесном контакте и с Россией, и с Украиной, призывая стороны к спокойствию и отказу от эскалации.

Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал журналистам на второй день сессий в рамках встречи глав МИД стран-участниц НАТО в Риге, передает «Анадолу»

Глава турецкой дипломатии сообщил, что проведет в Риге и Стокгольме переговоры с украинском коллегой Дмитрием Кулебой.

«В Стокгольме я проведу также встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. То есть поддерживаем контакты с обеими сторонами и рекомендуем спокойствие и снижение напряженности»,- сказал глава МИД Турции.

Чавушоглу сообщил, что на пятницу намечен разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос об интеграции Украины в НАТО, глава турецкой дипломатии сказал, что в Анкаре в целом поддерживают идею расширения Альянса.

Чавушоглу отметил, что позицию Турции по данному вопросу он лично неоднократно озвучивал на заседаниях глав МИД стран-участниц Альянса. В поддержку этой темы высказывался и президент Эрдоган.

Отвечая на вопрос касательно санкций в отношении России, Чавушоглу подчеркнул, что Анкара выступает против любой формы санкций и ограничений.

«В Турции не верят, что санкции решат проблемы. В прошлом санкции применялись в отношении того или иного государства, но не привели к результату. Ранее поднимались и вопросы санкций в отношении самой Турции. Однако факт в том, что санкции не решают проблем»,- отметил министр.

Чавушоглу считает, что вместо санкций следует прибегнуть к политике сдерживания. «Турция верит в эффективность курса на баланс между сдерживанием и диалогом. Украине или какому-либо государству никто не сможет помочь лишь посредством санкций»,- подчеркнул глава турецкой дипломатии.

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