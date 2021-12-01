Посольство России выразило соболезнования Азербайджану

Посольство России выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана, сообщает Report.

«Соболезнуем родным и близким погибших в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим! Allah rəhmət eləsin!», — говорится в сообщении посольства в Twitter.