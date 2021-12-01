Посольство России выразило соболезнования Азербайджану

Посольство России выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана, сообщает Report.
«Соболезнуем родным и близким погибших в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим! Allah rəhmət eləsin!», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Соболезнуем родным и близким погибших в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы 🇦🇿 и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим! Allah rəhmət eləsin🙏🏽 @AzerbaijanMFA @presidentaz @trend_rus @azertacru @Moscow_Baku_ @MID_RF @Russ_Com_of_Aze @Minval_az pic.twitter.com/ovtEO8LCKs
— Посольство России в Азербайджане (@embrus_az) December 1, 2021