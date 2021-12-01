Иран и Азербайджан рассматривают 15 важных проектов

Посол Ирана в Азербайджане Cейед Аббас Мусави заявил, что последние события, касающиеся 15 крупных ирано-азербайджанских проектов, были рассмотрены на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана, передает Iran.ru.

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел двустороннюю встречу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым на полях 15-го саммита ОЭС в Ашхабаде, Туркменистан.

В связи с этим посол Ирана в Азербайджане Cейед Аббас Мусави написал в своем Твиттере:

«На следующий день после плодотворной встречи президентов Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики я встретился с первым заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, чтобы продолжить и реализовать договоренности, достигнутые двумя лидерами».

Он добавил: «В настоящее время у двух соседних стран есть 15 важных проектов, последний статус которых был рассмотрен [на встрече]».

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан встретился и провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Ашхабаде и охарактеризовал встречу, как позитивную и дружественную.

Амир-Абдоллахиан далее отметил, что отношения между двумя странами и двумя народами выходят за рамки двух простых соседей, описывая две нации как родственников друг другу.