Антиваксеров старше 60-ти будут в Греции штрафовать

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что людям старше 60 лет необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, иначе на них ежемесячно будет налагаться штраф в размере 100 евро. Об этом глава кабмина сообщил, выступая на заседании совета министров.

«Невакцинированные греки старше 60 лет должны будут записаться на приём до 16 января, повторяю — 16 января, чтобы получить первую дозу. Им будет уделяться первоочередное внимание в системе вакцинации. В противном случае каждый месяц будет налагаться административный штраф в размере 100 евро. И по закону эти деньги будут собираться в специальный фонд, который будет финансировать наши больницы», — сказал премьер.

Он отметил, что перед рождественскими праздниками и после них государство предоставит всем взрослым бесплатные тесты для самостоятельной проверки, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей коронавируса. Мицотакис подчеркнул, что рано или поздно в Греции появится новый штамм CoViD-19 «омикрон», поэтому необходимо ускорить темпы прививочной кампании, а также «продолжать реализовать политику ещё быстрее».