Кира Найтли: У меня ковид, и я чувствую себя довольно паршиво

Британская актриса Кира Найтли, ее муж и двое дочерей заболели коронавирусом и находятся на карантине. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Page Six.

«У меня ковид, и я чувствую себя довольно паршиво», — призналась актриса.

В то же время ее дочери, 6-летняя Эди и 2-летняя Далила, по словам Найтли, быстро выздоровели, а ее муж, бывший вокалист Klaxons Джеймс Райтон, перенес болезнь бессимптомно.

«[Он] очень доволен собой — он убежден, что это потому, что он занимается плаванием в холодной воде, а я нет», — сказала актриса.