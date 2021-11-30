Гарибашвили рассказал, что объединяет Грузию, Украину и Молдову

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на своей странице в социальной сети Twitter, что Грузию, Украину и Молдову объединяют европейские устремления и общие ценности.

«Мы начинаем первый визит «Ассоциированного трио» в Брюссель, в ходе которого состоятся встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Европарламента Давидом Марией Сассоли», — поведал глава грузинского правительства.

Гарибашвили также подчеркнул, что Грузия, Украина и Молдова являются верными участниками «Восточного партнерства». «Наша цель — продвинуться по пути политической, экономической и отраслевой интеграции с Евросоюзом», — отметил он.