Исмаил Демир: Да упокоит Всевышний души наших азербайджанских братьев

Начальник управления оборонной промышленности Администрации президента Турции Исмаил Демир выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы в Хызинском районе.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Да упокоит Всевышний души наших азербайджанских братьев погибших в ходе трагической аварии военного вертолета, желаю скорейшего выздоровления раненым», — отметил И.Демир.