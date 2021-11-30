Исмаил Демир: Да упокоит Всевышний души наших азербайджанских братьев

Начальник управления оборонной промышленности Администрации президента Турции Исмаил Демир выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы в Хызинском районе.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Да упокоит Всевышний души наших азербайджанских братьев погибших в ходе трагической аварии военного вертолета, желаю скорейшего выздоровления раненым», — отметил И.Демир.
Can Azerbaycan’da bugün yaşanan elim askeri helikopter kazasında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Azerbaycanlı kardeşlerimizin başı sağ olsun. 🇹🇷🇦🇿
— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 30, 2021