Погодные условия сорвали реализацию еще одного авиарейса Баку-Нахчыван

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман), капитан воздушного судна, выполнявшего рейс «Азербайджанских Авиалиний» рейса J2-2251 Баку-Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета.

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Как говорится в сообщении AZAL, самолет совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:37.

Пассажиры данного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения там погодных условий.

Отметим, что сильный туман в Нахчыване сегодня также стал причиной задержек рейсов AZAL в этом направлении.