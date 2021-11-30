В возрасте 96 лет умерла звезда американского кинематографа

Арлин Даль, звезда американского кинематографа периода «Золотой эры Голливуда» скончалась в своей квартире на Манхэттене в возрасте 96 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ее сын, актер Лоренцо Ламас.

Даль родилась в 1925 году в семье норвежских мигрантов их Миннесоты. После окончания школы она перебралась в Нью-Йорк, а потом — в Голливуд, где начала актерскую карьеру, подписав контракт с MGM. В Голливуде она стала одной из самых ярких актрис 1950-х годов, сыграв в таких лентах, как «Господство террора», «Путешествие к центру Земли», «Моя дикая ирландская роза», «Дорога в Катманду» и многих других.

За свои достижения в киноиндустрии актриса была удостоена звезды на Голливудской «Аллее славы».

Помимо актерской карьеры, Даль занималась благотворительностью и увлекалась косметикой и виноделием.

«Самый большой секрет женской красоты? Любить, любить и быть любимой!» — как-то сказала она.

Арлин Даль была замужем шесть раз. К моменту кончины у нее было трое детей, шесть внуков и два правнука, уточняет «Газета.ру».