WhatsApp может каждые 15 минут передавать информацию об отправителе и адресате сообщений

Американская организация Property of the People получила документ Федерального бюро расследований США о работе правоохранительных органов с популярными мессенджерами. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на журнал Rolling Stone.

В документе от 7 января 2021 года сказано, что мессенджер WhatsApp предоставляет больше информации о пользователях, чем другие известные приложения. С помощью постановления суда следователи могут получить основную информацию о пользователе, а с ордером на обыск — контакты из его адресной книги и список пользователей, у которых он записан в адресной книге.

WhatsApp практически в режиме реального времени — каждые 15 минут — может передавать информацию об отправителе и адресате каждого сообщения в ответ на запрос на наблюдение. Из документа ФБР следует, что мессенджер в ответ на запрос будет передавать определенные метаданные, но не фактическое содержание сообщений. Представитель WhatsApp это подтвердил, отметив, что компания не раскрывает содержание переписки.

В документе ФБР среди прочего сказано, что мессенджер Signal предоставляет следователям только дату и время регистрации пользователя и время его последнего входа в приложение. Мессенджер Telegram не предоставляет метаданные, но может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя, если речь идет о делах о терроризме.