Алиевы распорядились о захоронении тел жертв авиакатастрофы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева дали соответствующие поручения в связи с захоронением погибших в авиакатастрофе.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с произошедшей сегодня катастрофой вертолета.

По его словам, похоронные мероприятия будут проводиться в течение завтрашнего дня.