Лукашенко: предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь в ответ на действия НАТО



Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие при одном условии — если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости, комментируя предположение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что при отказе Германии от ядерного оружия оно может быть размещено в других странах Европы.

На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, Лукашенко ответил: «То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении».

Он также отметил готовность Беларуси к такому сценарию. «Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», — заключил глава государства.

В апреле 2010 года Лукашенко назвал вывод из Беларуси ядерного оружия жесточайшей ошибкой.

«Сейчас нам и безопасности не гарантировали, и мы добивались ее через пот и кровь. Мы же вывели это оружие! Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали», — говорил он.