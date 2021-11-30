Прокурор запросил для Закира Султанова 12 лет лишения свободы

Завершилось следствие по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закира Султанова.

Yа сегодняшнем заседании выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор запросил признать Закира Султанова виновным в растрате в крупном размере (статья 179.4 УК) и приговорить его к 12 годам лишения свободы.

Кроме того, прокурор просил удовлетворить гражданский иск потерпевшего на 5 миллионов 300 тысяч манатов.

Напомним, в ходе осмотра, проведенного Службой государственной безопасности в местах проживания Рафига Байрамова и Закира Султанова на основании решения суда от 8 мая 2020 года, были обнаружены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных должностными лицами Министерства культуры, денежные средства в различных валютах, другие имеющие значение для дела документы и материальные доказательства.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении Закиром Султановым части средств, выделяемых из государственного бюджета на проведение работ по реставрации, реконструкции и охране являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа памятников истории и культуры.

Решением суда в отношении привлеченного к следствию в качестве обвиняемого по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения и служебного подлога Рафика Байрамова, и привлеченного в качестве обвиняемого по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения Закира Султанова избрана мера пресечения в виде ареста.