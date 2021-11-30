Путин предупредил о последствиях появления ударных комплексов в Украине

Россия уже сейчас может ответить на возможное появление в Украине угрожающих Москве ударных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзукового оружия — 5 минут. (…) А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас», — сказал Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».