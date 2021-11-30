Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших при крушении вертолета ГПС

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе на авиационном полигоне «Гарагейбат» на территории Хызинского района.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Мы глубоко опечалены известием о гибели членов экипажа в результате крушения 30 ноября 2021 года военного вертолета Госпогранслужбы на авиационном полигоне« Гарахейбат» в Хызынском районе.

Мы вместе с Мехрибан ханум переживаем с вами горечь этой тяжелой утраты, разделяем вашу боль, выражаем вам и вашим родным глубокие соболезнования.

Allah rəhmət eləsin!», — сказал Ильхам Алиев.