Швеция выступит на стороне НАТО в случае «нападения кого-либо на Европу»



Швеция не намерена вступать в НАТО, но в случае нападения на Европу «со стороны кого-либо» выступит на стороне альянса. Также в Стокгольме рассчитывают на помощь НАТО в случае нападения на Швецию.

Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, передает портал «Военное обозрение».

По ее словам, Швеция не нуждается во вступлении в НАТО для обеспечения своей безопасности, за прошедший годы свобода от военных альянсов доказала свою состоятельность, поэтому принято решение не подавать заявку на вступление страны в блок. В то же время Стокгольм гарантирует, что в случае военных действий против стран Европы шведская армия не останется в стороне, и требует ответных гарантий от Брюсселя.

«Свобода от военных альянсов хорошо служит нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявки на членство в НАТО», — заявила Андерссон, также являющаяся членом Социал-демократической партии Швеции, выступающей против вступления в какие-либо военно-политические альянсы.

В последнее время в Швеции возросло количество так называемых «ястребов», выступающих за присоединение к НАТО. Основным аргументом в пользу такого решения они называют укрепление безопасности страны на фоне роста угрозы со стороны России. За вступление в НАТО выступают несколько партий, в том числе крупнейшая оппозиционная – Либерально-консервативная, но у власти находятся социал-демократы, выступающие против этого.

Несмотря на свою так называемую «нейтральность», Швеция довольно негативно относится к России, особенно на фоне последней шумихи, поднятой западными СМИ, о вероятном «нападении» на Украину. В Стокгольме даже не исключили отправку своих военнослужащих для оказания военной помощи ВСУ. Кстати, шведские военные инструкторы уже не первый год обучают украинских военных.