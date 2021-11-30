Остановить собачьи бои в Азербайджане невозможно, пока…

Так уж издревле повелось, что собака жертвует самым дорогим ради хозяина. Если хозяину суждено уйти раньше, собака умирает от тоски на его могиле. И не раздумывая пойдет на смерть за своего Бога, имя которому Человек.

Но почему-то самые жестокие и — что самое ужасное — корыстные человеческие цели были напрямую связаны с собаками. Используя главный фактор собачьей натуры — бесконечную верность — их используют в войнах, а так же в ликвидации военных последствий, их пихают в ракеты и отправляют в космос в качестве научного эксперимента, на них ставят научные и медицинские опыты… Собака все стерпит. Потому что — верит.

Но, пожалуй, самое ужасное, когда этих благородных животных используют в жестоких боях во имя денег. Огромных денег. Кровь стынет в жилах, когда в сети распространяются ужасающие кадры, на которых обезумевшие от злобы и боли псы рвут друг друга буквально по кускам. А вокруг — толпа, глазеющая на кровавую бойню. Ставки увеличиваются. Жестокая травля продолжается до решающего финала. Хозяин проигравшей собаки может ее пристрелить или перерезать ей горло, ибо не оправдала его корыстных надежд, кому она уже нужна?

В Азербайджане с этим страшным явлением полиция борется уже много лет. Минвал.аз неоднократно публиковал статьи на тему и призывал общественность активнее настаивать на том, чтобы в законодательство страны были внесены конкретные действенные изменения.

Непонятно, по какой причине живодеры засвечиваются в социальных сетях, публикуя фото и видео жестоких сражений. Причем, эти публикации частенько даже статус закрытых не носят. Словно в лицо плюют: нас не накажут!

Ареал проведения боев до 2012 года не менялся: бойни эти происходили в лесополосе, где сейчас размещена академия АДА. Затем организаторы после — очередной трепки — поняли, что шифроваться нужно все же получше, и стали проводить свои страшные мероприятия уже на территории бакинских поселков. В основном, о предстоящих бойнях сотрудники полиции узнают из социальных сетей. Кроме того, гражданская позиция в этом вопросе довольно четкая: живодеров в обществе не любят. А потому, как только появляются публикации подобного рода — о них тут же узнают полицейские и оперативно действуют в отношении корыстных живодеров.

Одно время увлечение собачьими боями хотели списать на менталитет, дескать, «традиция древняя», зачем же «корни свои забывать»? Но, как выяснилось, все эти заявления оказались не более, чем пустым звуком: ни о каких «национальных традициях» речи не идет. Во всяком случае, если речь об Азербайджане, а не, скажем, о Туркменистане, Дагестане или Чечне, где собачьи бои — действительно часть т. н. «национальной культуры» (хотя ни один здравомыслящий человек никогда не назовет убийство культурой).

Последнее резонансное дело, связанное с кровавыми боями, было озвучено в мае прошлого года зоозащитником Фаридом Мансуровым, разместившим на своей странице в соцсети Facebook публикацию с призвать к ответу создателей форума Dead Game Pedigree и организаторов смертельных собачьих боёв в Азербайджане.

Согласно публикации Мансурова, бойцовых питбулей накачивают наркотиками, затем выпускают их на бои до смерти. Проигравшим собакам отрубают головы и скармливают молодняку. Кроме того, согласно статусу Ф. Мансурова, молодых бойцовых собак тренируют на беззащитных дворнягах, которые погибают страшной смертью, а их истерзанные останки затем скармливают молодым питбулям.

После того, как публикация Ф. Мансурова масштабно распространилась в соцсетях, вопрос был взят под контроль правоохранительных органов, и сразу же началось расследование, в ходе которого полиции удалось установить личности организаторов жестокой бойни — трое жителей Баку и уроженец Губадлинского района, на тот момент проживающий в Сумгайыте (у последнего, кстати, были найдены наркотики — скорее всего, ими и накачивали псов перед боем).

Личности еще двух причастных к собачьим боям установлены, и они разыскиваются.

Вроде бы, меры принимаются, полиция оперативно реагирует. Но какой во всем это смысл, если в законодательстве страны имеются довольно серьезные пробелы в плане защиты прав животных?

Согласно заявлению главы Общественного объединения защиты животных Азера Гараева, в уголовном законодательстве отсутствует уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, несмотря на то, что Азербайджан еще в 2007 году присоединился к Конвенции по защите животных. Да, есть штрафы, но нет более серьезного наказания. И максимум за что полиция может задержать любителей собачьих боен, так это за незаконную организацию подпольного бизнеса, азартных игр, и еще наказание усугубится, если у организаторов обнаружат наркотики. Но это совсем другие статьи, не имеющие ничего общего с наказанием за сам факт живодерства и жестоких убийств несчастных животных.

Есть еще один немаловажный факт: собаки бойцовых пород в стране обязательно должны быть официально зарегистрированы в специальном кинологическом реестре — так удобнее отслеживать их дальнейшую жизнь — вплоть до места нахождения, случек и родов. Кроме того, покупатели таких собак в странах Европы обязательно проверяются на факт психической вменяемости.

В нашей стране нет таких правил, к сожалению. А ведь мы — страна цивилизованная, мы являемся примером толерантности, мультикультурализма, гуманности, и — кстати — входим во Всемирную ассоциацию кинологов, а ведь эта организация осуждает проведение любых собачьих боёв.

Более того, никакого официального признания собачьи бои нигде в мире не имеют.

К примеру, в Великобритании, где зародились собачьи бои именно в том облике, в котором они есть сейчас во многих странах мира, это развлечение запрещено, как и само разведение бойцовых собак.

В Новой Зеландии подобное запрещение ввели в 1991 году, во Франции – в 1998, Германии – в 2001, в Израиле – в 2003, Австралии – в 2005. Ввоз в страну, а также разведение собак бойцовых пород полностью запрещены в Швеции, Италии, Дании, Испании.

В России с этим страшным явлением предлагают бороться путем тройного увеличения денежных штрафов, так и в российском законодательстве в отношении защиты прав животных имеются весьма существенные прорехи. Депутаты Госдумы уже неоднократно поднимали вопрос об ужесточении штрафов за собачьи бои, и недавно он был принят во втором чтении.

Очень хотелось бы, чтобы и наши депутаты столь решительно выступили за увеличение штрафов — хотя бы за жестокое обращение с животными, если собачьи бои в нашей стране — не более, чем организация азартных игр….

Яна Мадатова