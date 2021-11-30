В Пекине прокомментировали переговоры Баку и Еревана в Сочи



Китай надеется на устранение разногласий между Ереваном и Баку путем диалога и консультаций.

Об этом, как передает РИА Новости, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя переговоры лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи.

В этом контексте Лицзянь особо подчеркнул роль Москвы в деле установления мира и стабильности в регионе, отметив, что высоко ценит усилия РФ.

Он также напомнил, что Китай сотрудничает в равной степени и с Арменией, и с Азербайджаном, выразив надежду на то, что стороны сделают шаг навстречу друг другу, урегулируют противоречия и разногласия путем диалога и консультаций, а также совместно будут отстаивать мир и стабильность в регионе.