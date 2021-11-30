Греция продолжает нарушать международное право, вытесняя лодки с мигрантами в воды Турции

Береговая охрана Турции спасла 65 нелегальных мигрантов, вытесненных из территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья.
Как сообщили в Управлении береговой охраны Турции, лодки с мигрантами были обнаружены у берегов районов Чешме и Мендерес провинции Измир на западе Турции.
Мигранты пытались переправиться в Грецию на надувной лодке.
Так, одна группа мигрантов в составе 30 человек спасена у местечка Караада в Чешме.
Еще 35 мигрантов было спасено у берегов местечка Оздере в Мендересе.
Мигрантам оказали помощь и переправили в Управление миграции по провинции Измир.
Греческие военные в нарушение международного права и нормативной базы Евросоюза регулярно вытесняют мигрантов из территориальных вод в направлении берегов Турции.