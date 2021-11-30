Глава парламентского комитета: Число наркоманов увеличивается с каждым годом



«Статистика свидетельствует о том, что, несмотря на принимаемые меры, число наркоманов увеличивается».

Об этом на слушаниях на тему «Борьба с наркоманией – залог семейного здоровья», проведенных сегодня в Комитетах Милли Меджлиса здравоохранения, по вопросам семьи, женщин и детей сказал председатель Комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, сообщает АПА.

Он отметил, что это так и в нашей стране, и в мире: «Число наркоманов увеличивается с каждым годом. Это связано со многими причинами, и одной из главных причин является введение в оборот новых наркотиков. Пробелы в этих сферах приводят к росту числа наркоманов».