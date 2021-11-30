В каких случаях могут отказать в выдаче COVID-сертификата?



Стало известно, в каких случаях будет отказано в выдаче COVID-сертификата.

В соответствии с постановлением Кабинета министров «Порядок признания сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, противопоказания к вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста и подтверждающих, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели иммунитет», COVID-сертификат не выдается в случае, если лицо, обратившееся в связи с COVID-сертификатом, не дает согласие на передачу и распространение личной информации, а также информации о своем здоровье; если на портале не отображается информация о том, что уполномоченный представитель обращающегося является уполномоченным представителем на момент обращения; если нет личной информации или информации о состоянии здоровья, необходимой для формирования COVID- сертификата, передает АПА.

Согласно постановлению, уведомление об отказе в выдаче COVID- сертификата из-за отсутствия личной информации или информации о состоянии здоровья отправляется посредством портала лицу, подавшему заявку. По желанию обратившегося, это уведомление может быть выдано медицинским учреждением на бумажном носителе.

Отметим, для получения сертификата COVID физическое лицо или его уполномоченный представитель должны подать заявку на получение сертификата через платформу MYGOV информационной системы E-TƏBİB или электронного правительства.