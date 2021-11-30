Барбадос официально вышел из-под власти британской короны

Карибское островное государство Барбадос официально вышло из-под власти британской короны и стало республикой, на площади Национальных героев в Бриджтауне был спущен штандарт королевы, сообщает ТАСС.

Избранная в октябре президент страны Сандра Мэйсон вступила в должность, королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться правительницей острова.

«Клянусь быть верной Барбадосу, в соответствии с законом <…> буду честно служить Барбадосу на посту президента. Да поможет мне бог», — сказала Мэйсон во время своей инаугурационной речи.

Гостем церемонии был наследник британского престола принц Уэльский Чарльз.