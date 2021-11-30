Благодаря визиту Эрдогана рассекречено фото первой леди Туркменистана

Супруга правителя Туркменистана больше не остается за кадром — ее фотографию рассекретили. Произошло это благодаря турецким изданиям, поскольку туркменские, то ли соблюдая, то ли, напротив, нарушая протокол, никогда не публиковали снимки четы Бердымухамедовых.

«Сенсация» состоялась благодаря приезду в Ашхабад турецкого президента Тайипа Эрдогана, пишет Sputnik.

Фотограф запечатлел на одном снимке, как главу Турции и ее первую леди принимают хозяева дворца Огузхан — президент Гурбангулы Бердымухамедов и его жена Огулгерек.

Ранее туркменский лидер не фотографировался с супругой. Народ уже привык, что он обычно позирует в окружении детей и внуков.