Google выпустил дудл, посвященный известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде

Главная страница популярной поисковой системы Google посвящена всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде.

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Отметим, что Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в пригороде Баку, поселке Новханы, в семье журналиста Рагима Алескерзаде и врача Фани Кориман. Лютфи Заде скончался в возрасте 96 лет, 6 сентября 2017 года в Беркли (Калифорния, США). По завещанию похоронен в Баку. На Аллее почетного захоронения установлен памятник на его могиле.