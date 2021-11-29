«Золотой мяч» завоевал Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины по футболу и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту года.

Это седьмая награда аргентинского нападающего в карьере, отмечает RT.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял по итогам голосования шестое место.

В топ-5 вошли Роберт Левандовски («Бавария»), Жоржиньо («Челси»), Карим Бензема («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»).

Левандовски был признан лучшим форвардом года. Французское издание вручило эту награду впервые. Приз достаётся футболисту, который забил наибольшее число мячей за клуб и сборную в календарном году.

На счету Левандовски 64 мяча в этом году за «Баварию» и польскую сборную.

Полузащитник борной Испании и «Барселоны» Педри признан лучшим молодым футболистом года.

Лучшей футболисткой года стала полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером. 22-летний чемпион Европы получил приз имени Льва Яшина.

«Челси» — лучшая команда 2021 года по версии France Football.