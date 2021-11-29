В чем причина конфликта между Зеленским и Ахметовым

Главной причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым могли стать попытки влиять на депутатов и развалить монобольшинство «Слуги народа» в парламенте. Об этом написала «Украинская правда» 29 ноября.

Источники журналистов в Верховной Раде рассказали, что между Зеленским и Ахметовым перед голосованием по законопроекту об олигархах состоялся диалог.

«Вы понимаете, что я – президент Украины?» – возмущался Зеленский, требуя не давить на его депутатов. «А вы понимаете, что я – Ринат Ахметов?» – якобы ответил донецкий бизнесмен. Так в ходе принятия закона к совершенно очевидному политическому конфликту добавилось еще и личное противостояние главы государства и бизнесмена, который на этом государстве сколотил свое состояние», – отметили в публикации.

«Украинская правда» обратила внимание на то, что во время пресс-марафона Зеленский подчеркнул, что не допустит влияния бизнесменов на политику.

«Я борюсь с тем, что кто-то владеет 20% ВВП страны… Я говорю: «Да владейте хоть 30%, но оставьте в покое депутатов, вы не должны оказывать давление на политику», – сказал глава государства.