В Китае рыбы отравились рисовым вином

В Китае в городе Шаосин провинции Чжэцзян в озеро Цзянь просочилось рисовое вино, тысячи рыбин всплыли на поверхность воды. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Newsflare.

По сообщениям очевидцев, утечка рисового вина произошла из-за пожара на винном заводе.

В озере водились золотые рыбки, сомы и другие виды рыб. Некоторые из всплывших рыб были «пьяны», некоторые погибли.

Местные жители пошли ловить рыбу, которая плавала на поверхности озера. Когда вся пострадавшая рыба всплывет, озеро очистят.

