Песков: Очень важно, чтобы США не давили

В России считают важным, чтобы США ни на кого не давили в связи с реализацией и сертификацией «Северного потока – 2». Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень важно, конечно, чтобы Соединённые Штаты Америки не оказывали ни на кого давление в связи с продолжающейся реализацией и сертификацией этого проекта», — сказал официальный представитель Кремля.

По мнению Пескова, также можно предположить, что Владимир Путин обозначит эту позицию во время возможного разговора с президентом США Джо Байденом. При этом он не думает, что тема «Северного потока – 2» высоко стоит в повестке дня двусторонних контактов.

«Сейчас фаза ожидания, когда регулятор выполнит свои действия по сертификации инфраструктурного объекта, очень важного для всей Европы, всё остальное не должно волновать Соединённые Штаты Америки», — пояснил пресс-секретарь Путина.