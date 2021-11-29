Мужчина подарил своей жене на годовщину свадьбы копию Тадж-Махала

Индийский бизнесмен Ананд Чукси построил для своей жены уменьшенную копию Тадж-Махала, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Oddity Central. Таким образом мужчина поздравил 27-лентюю супругу с годовщиной свадьбы.

Мужчина заплатил за постройку $260 тысяч. В доме есть четыре спальни, кухня, библиотека, несколько минаретов и роскошный интерьер. На возведение уменьшенной копии Тадж-Махала у строителей ушло три года.

Сначала индиец хотел подарить супруге дом высотой 24 метра, но местные власти не дали разрешение на такую постройку. Как рассказал Ананд, особняк, подаренный жене, привлекает внимание людей, которые делают селфи на его фоне.

«Я хочу, чтобы это место стало центром туризма. Многие люди устраивают на фоне дома свадебные фотосессии. Я не запрещаю, дом открыт для всех.», — рассказал мужчина.